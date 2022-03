SOUPE À L’OIGNON REVISITÉE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 2 heures

Ingrédients

Les oignons confits

8 oignons de taille moyenne, coupés en deux

45 ml (3 c. à table)beurre

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) eau

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) miel

Sel et poivre au goût

La crème d’oignon

8 oignons, hachés

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) vin blanc sec

4 gousses d‘ail, hachées

15 ml (1 c. à table) miel

1 l (4 tasses) bouillon de légume ou volaille.

1 feuille de laurier

250 ml (1 tasse)crème 15%

Sel et poivre au goût

La garniture

1⁄2 baguette de pain, en croûtons

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

Préparation

Étape 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

Étape 2

Pour les oignons confits, dans un plat allant au four, mélanger les oignons, le beurre, l’huile, l’eau, les herbes de Provence, le miel, du sel, du poivre et laisser cuire au four, 1 heure, retourner les oignons et laisser cuire encore 1 heure, le temps que les oignons soient confits et bien dorés.

Étape 3

Entre temps, dans une casserole chaude, faire revenir les oignons dans un peu d’huile et laisser colorer 5 minutes.

Étape 4

Déglacer au vin blanc, ajouter l’ail, le miel, le bouillon, la feuille de laurier et laisser mijoter, 30 minutes, à feu moyen. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 5

Retirer la feuille de laurier, passer le tout au mélangeurà main, puis incorporer la crème. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 6

Sur une plaque allant au four, placer les croûtons de pain, les couvrir de fromage râpé et laisser dorer au four sur gril (broil).

Étape 7

Dans chaque assiette à soupe, répartir la crème d’oignon préparée, les moitiés d’oignons confits et quelques croûtons gratinés.