WEB - Otogo est une toute nouvelle plateforme destinée à la vente et l’acquisition de véhicules d’occasion au Québec. Les véhicules sont évalués par Le guide de l'auto et la plateforme vous permet de profiter d'articles d'analyses, comparatifs, conseils utiles, entretien et mécanique, palmarès, technologie, véhicules électriques et bien plus...tout y est pour être bien informé.

Pour plus d’informations, visitez: www.otogo.ca