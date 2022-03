Colombie-Britannique: découvrez ces attraits de la culture autochtone!

L’heure est venue de planifier vos prochaines vacances, mais vous ne savez pas où poser vos valises cette année? Plongez au cœur de la culture autochtone en vous envolant vers la Colombie-Britannique!

Dans l’ouest du pays, on retrouve bien sûr l’air salin de l’océan Pacifique et les imposantes montagnes aux cimes enneigées. Et pourquoi ne pas découvrir les merveilles de cette province à travers les Autochtones, qui y ont élu domicile depuis des millénaires?

Ils vous invitent à apprécier la beauté de la nature à travers leurs yeux, à goûter à leur hospitalité légendaire et à nouer des liens profonds sur la base de leurs traditions et leur histoire.

Suivez cet itinéraire pour profiter des richesses de la Colombie-Britannique qui navigue entre culture, nature et traditions:

Jour 1

On atterrit à Vancouver, puis on se dirige vers le restaurant Salmon n’ Bannock pour un souper gourmand: les côtes de dos braisées de bisons – élevés en liberté – et le saumon rouge sauvage sont des incontournables à essayer!

Ensuite, on se pose au Skwachay’s Lodge, magnifique hôtel-galerie au centre-ville de Vancouver où on peut vivre l’expérience d’une hutte de sudation traditionnelle et rencontrer les artistes autochtones qui y logent en résidence.

Jour 2

On commence la journée à la Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art, seule galerie publique au Canada consacrée à l’art autochtone contemporain, avant de visiter le Stanley Park en après-midi en compagnie de Talaysay Tours.

Avant d’être l’un des plus grands parcs urbains du pays, Stanley Park était une forêt pluviale avec laquelle les peuples autochtones vivaient en harmonie. À peine la visite terminée, on prend la route vers Kamloops, dans la vallée de l’Okanagan.

Jours 3-6

Passez quatre jours à vous plonger dans la culture des Premières Nations de Thompson-Okanagan avec Moccasin Trails, qui vous offrira une expérience culinaire, spirituelle et culturelle hors du commun.

Vous rencontrerez d’abord le peuple Syilx, qui vous offrira une cérémonie de bienvenue traditionnelle; vous visiterez ensuite le lac Douglas, suivrez une visite guidée des pensionnats de Kamloops et assisterez à un pow-wow.

Un tour guidé des plantes traditionnelles et une visite de vignoble autochtone, porté par les valeurs de respect de l’environnement propres aux peuples de la région, seront également au menu.

Jour 7

On quitte la région pour se diriger vers Osoyoos, où des membres de la nation Nk’mip nous attendent pour un circuit pédestre au cœur du désert aride de l’Okanagan, une visite de village reconstitué rempli de tipis et un souper gastronomique au The Bear The Fish The Root & The Berry arrosé de vin de la région. Puis, on passe la nuit au Spirit Ridge by Hyatt!

Jour 8

C’est la tête remplie de souvenirs et le cœur parsemé de nouvelles amitiés qu’on reprend le chemin vers la maison.

Avant de partir, pensez à vérifier les exigences et les restrictions sanitaires de votre destination. Assurez-vous de pouvoir profiter de chaque expérience prévue à votre itinéraire!

Joignez-vous à des guides autochtones pour vivre une expérience transformatrice sur leurs territoires traditionnels et voyagez dans l’imaginaire et la sagesse des contes transmis au fil des générations. Votre Destination Autochtone vous attend!