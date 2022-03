Stagiaires d'un jour

Plusieurs ont été marqué par ce moment tournant dans leur vie et ont eu envie à leur tour de poursuivre leur chemin dans les communications. En 2012, Rosalie Bycenko était âgée de 15 ans et était en secondaire 4. Elle avait accompagné Marie-Christine Proulx pour une chronique culturelle. 10 ans plus tard, elle a maintenant 25 ans et on a eu envie de prendre de ses nouvelles.