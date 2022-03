Kruger ramène plus d'enfants sur la glace

SPORT - Passe à la relève est de retour ! Pour la deuxième année consécutive, les produits Kruger accorderont des « aides » sous forme d'aide financière aux Associations canadiennes de hockey pour s'assurer qu'aucun rêve de hockey des enfants canadiens ne rate une saison. Le rogramme se divise en deux parties. Kruger Big Assist: il s'agit de ramener plus d'enfants sur la glace grâce à 15 dons de 10000$, et Kruger Second Assist : vise à accroître la diversité et l'inclusion dans le sport via 1 don de 50 000 $ à l'une de nos quinze communautés Kruger Big Assist.

Pour plus d’informations, visitez: www.passealarelevekruger.ca