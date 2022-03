3 bons vins qui vous feront voyager

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un solide blanc qui est fait à 1 heure de route de la mer Méditerranée.

Côtes du Rhône Villages Valréas 2020

Réserve – Domaine la Decelle – Lavau

Rhône – France

Code : 14036098

Prix : 18,95 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de fromages du Québec, une soupe à l’oignon gratinée, des filets de tilapia ou de morue.

Les cépages marsanne et viognier partagent à part égales l’assemblage de cette réussie, aboutie et épanouie cuvée rhodanienne. Les invitants parfums de fruits à chair blanche ainsi que l’enveloppante, sphérique et bien pénétrante bouche en fait un véritable coup de cœur! En fait, c’est pour le moins intrigant que ce flacon ne coûte que 19$, alors ne vous posez pas trop de question et sautez sur ce remarquable rapport qualité/prix/plaisir! Il est impeccable dès ce week-end ou au courant des 2-3 années à venir.

2. Un rouge issu du pays du foie gras, des fromages, des huîtres et des charcuteries.

Cahors 2019

Les Polissons – Clos d’Audhuy

Sud-Ouest – France

Code : 14853792

Prix : 20,05 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des cuisses de canard confites ou une tourtière et son ketchup maison.

Ce 100 % malbec possède un fruité net, juste, précis et éclatant. Rien n’est lourdaud ou imposant en dégustation. Un rouge jeune, fringant, primaire et hyper juteux. Rien à vous décrocher la mâchoire, ni à vous faire toucher le firmament mais diablement bon pour seulement 20 huards. Il pourra effectuer une sieste de plus ou moins 3 ans en cave.

3. Un délicieux cru de l’enivrante et paradisiaque Toscane!

Chianti Classico Riserva 2018

Villa Antinori – Marchesi Antinori

Toscane – Italie

Code : 12629666

Prix : 28,75 $

Disponibilités : 130 bouteilles disponibles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 30 ou 40 minutes en carafe.

À déguster avec : des cannellonis en sauce tomate, une fougasse aux olives noires ou une assiette de veau parmigiana.

Cette cuvée est en quelque sorte le frangin aîné du très connu Villa Antinori à 23-24 $ qui est disponible depuis des lunes sur notre marché. Ce Riserva est plus complexe, davantage parfumé, plus profond et détaillé. Bref, il s’agit d’une fiole qui offrira un bien beau moment à table avec les gens que vous aimez car c’est du «sapré» beau boulot à l’italienne! Savoureux à souhait et ce, dès maintenant ou lors des 7-8 années suivant son achat.