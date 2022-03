5 conseils pour mieux gérer vos finances personnelles

Et si on vous disait qu’il est possible de reprendre le contrôle de votre argent, de façon simple et efficace, sans même avoir des connaissances approfondies en finance.

Ça semble utopique? C’est pourtant bien réaliste grâce aux stratégies des spécialistes de la Banque Nationale.

Suivez ces 5 conseils pour mieux gérer votre argent:

1. Dressez un portrait de votre situation financière

C’est l’heure des bilans. À cette étape, vous devez recenser tout ce que vous possédez (vos actifs) et tout ce que vous devez (vos passifs), afin d’avoir un portrait global de votre situation financière.

2. Définissez vos objectifs financiers

L’achat d’une voiture et d’une maison, ou la planification d’un voyage et d’une année sabbatique sont tous des projets qui se planifient. Pour les réaliser, il est primordial de vous fixer des objectifs financiers à court terme (à concrétiser dans les prochains mois), à moyen terme (à réaliser dans un horizon de deux à cinq ans) et à long terme (pour les projets de longue haleine, comme la retraite). Ces objectifs financiers servent à définir les sommes à épargner pour les réaliser.

3. Faites un budget

Un budget personnel sert principalement à voir où va votre argent. Cette vue d’ensemble est d’une grande aide pour gérer vos finances, puisqu’elle vous permet de calculer, de façon réaliste, combien vous pouvez mettre de côté. Et ce, après avoir acquitté vos dépenses fixes et contribué à votre fonds d’urgence et vos dépenses de loisirs. L’important à retenir: un budget est réussi lorsque vous êtes capable de le respecter pendant au moins une année complète!

4. Mettez en place une stratégie d’épargne

Commencer à épargner tôt est la clé du succès pour atteindre l’indépendance financière tant convoitée. Faire fructifier votre argent le plus tôt possible, en le plaçant dans les bons véhicules d’investissement, c’est mettre toutes les chances de votre côté pour faire des profits, qui vous aideront à réaliser tous vos projets. Et rappelez-vous qu’épargner 20 $ par mois pendant 20 ans, c’est plus avantageux que d'attendre et mettre 40 $ par mois de côté pendant 10 ans. C'est le même montant épargné, mais le temps joue en faveur de l'intérêt composé.

5. Remboursez vos dettes

Bien qu’il soit important d’épargner et de se garder un fond d’urgence pour les imprévus, il faut se rappeler qu’il est primordial de maintenir un équilibre financier. Ainsi, vos dettes font aussi partie de l'équation et établir un plan pour les rembourser peut être d'une grande aide. Si vous avez plusieurs dettes, attaquez-vous à celles qui ont un taux d’intérêt élevé en premier, ou encore, envisagez la consolidation de dettes avec votre conseillère financière ou conseiller financier.

