Simplifiez votre quotidien

MOMENT MAISON ET FAMILLE - La vie va vite. On a souvent l’impression de courir continuellement. Est-ce qu’il y a des trucs, des façon de faire, des paroles à se rappeler pour réussir et apprendre à simplifier son quotidien?

Une bonne façon de sauver du temps, de l’argent et surtout de diminuer le gaspillage alimentaire est d’utiliser l’application Sauvegarde.C’est une équipe montréalaise qui a lancé cette application qui compte déjà plus de 200 cafés, épiceries, restaurants, traiteurs à travers le Québec. Les commerces y déposent les aliments, les plats, les produits qu’ils sont sur le bord de perdre, et le consommateur lui reçoit les notifications de ces produits et peut aller les acheter à rabais. Tout le monde est gagnant !

Trouvez l'application ici : sauvegarde.app