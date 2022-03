Les tendances accessoires pour hommes

TENDANCES - Si certains hommes s’adaptent facilement aux tendances, d’autres ont un peu plus de difficultés à trouver des looks qui leur conviennent sans se casser la tête ! La solution, construire sa garde-robe autour de quelques pièces classiques et intemporelles, et choisir des accessoires et styles qui correspondent à sa personnalité.

Vous aurez peut-être envie d’opter pour un produit qui couvre les cheveux gris. Jusqu’à récemment, les produits disponibles pour les hommes sur le marché n’étaient pas extraordinaires... La première coloration spécialement pensée pour les hommes par L’Oréal Men Expert va complètement changer la manière dont les hommes font leur coloration pour cacher leurs cheveux gris. Cette nouveauté est la première coloration pour hommes qui, en 5 minutes seulement, couvrira les cheveux grissans sans avoir besoin de mélanger plusieurs produits, grâce à la technologie “One-Twist”. La coloration pour hommes devient aussi simple que le rasage.