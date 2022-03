Comment évaluer sa situation financière ?

LE BON CONSEIL - Dans le contexte actuel, plusieurs personnes peuvent ressentir un stress financier, et pourraient se sentir un peu coincées dans la gestion de leurs dettes. La carte de crédit et les dettes peuvent faire partie de la vie financière de chacun, à condition bien-sûr de rester maître de son crédit en surveillant de près vos achats. C’est en adoptant de bonnes habitudes en matière de gestion des dettes qu’on réduit le stress financier et qu'on peut retrouver cet équilibre budgétaire.

Simplifiez la gestion de vos dettes avec un budget et suivez le le plus rigoureusement possible. Idéalement, rembourser votre carte de crédit chaque mois. Voyez s’il est possible de consolider certaines dettes pour diminuer vos coûts d’emprunt. Faites des versements supplémentaires sur vos prêts, afin d’en accélérer le remboursement. En faisant tout cela, vous pourriez dégager une petite marge de manœuvre qui vous aidera à vous bâtir un fonds d’urgence ou épargner pour un projet.