CONSOMMATION - L’inflation, avec l’annonce d’hier, c'est devenu un incontournable pour tout le monde ! Là où ça fait le plus mal au portefeuille, c'est à l'épicerie. Parallèlement, on apprenait récemment que le niveau d'endettement des gens n'a jamais été aussi élevé. Ce n'est pas rassurant. Il existe des alternatives, pour trouver des aliments à plus faible coût... et on peut être surpris !