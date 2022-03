Profiter de l'été grâce à des pergolas haut de gamme qui embelliront votre jardin

L’un des gros avantages de la pergola à lames orientables, c’est de n’avoir plus à se soucier de la pluie ou du soleil lorsqu’on prévoit de manger ou de se détendre sur la terrasse. Voilà un élément qui ajoute une plus-value à la cour!

SunLouvre Pergolas fait figure de leader dans l’industrie, tant en matière de recherche et d’innovation que de qualité des produits finis. Située à Granby, l’entreprise fabrique des pergolas haut de gamme depuis 10 ans.

«La majorité des pièces de nos pergolas sont conçues et fabriquées à la main par des techniciens spécialisés. Nos extrusions d’aluminium offrent aux structures une solidité et une durabilité hors pair, parfaite pour notre climat rigoureux, indique Steve Lacoste, représentant chez SunLouvre Pergolas. De plus, nous utilisons une peinture électrostatique, qui est appliquée à la main puis cuite. Enfin, nous inspectons toutes les pièces de chacune de nos réalisations afin de nous assurer qu’elles répondent à nos standards de qualité élevés.»

L’avantage bioclimatique

Une pergola à lames orientables est parfaitement étanche à la pluie tout en nous offrant la possibilité de profiter de la chaleur du soleil un peu, beaucoup... ou totalement, selon nos envies ou le moment de la journée.

Il suffit d’actionner un levier pour adapter notre pergola aux conditions climatiques. «Si la structure est attachée au bâtiment, les lames en position ouverte assurent une belle luminosité à l’intérieur de la maison ou du bâtiment, souligne Steve Lacoste. Il est également possible d'installer une pergola indépendante, sur tout type de sol, même sur la terrasse en hauteur d’un édifice de condos.»

«Une pergola bioclimatique nous protège de la pluie et nous permet de gérer le degré d'ensoleillement. De plus, selon l'ange des lames, il est possible de faire circuler l'air, offrant ainsi une sensation de confort lors des grandes chaleurs.» – Steve Lacoste, SunLouvre Pergolas.

Nombreuses possibilités

«Nos pergolas sont fabriqués sur mesure, ce qui permet de maximiser l’utilisation de l’espace. Nous proposons également 14 pergolas aux dimensions prédéterminées, classiques ou à lames intégrées, offrant un excellent rapport qualité-prix», précise Steve Lacoste. Les murs d’intimité en aluminium, les murs de lames orientables, les chauffe-terrasses ainsi que les toiles ou les rideaux solaires sont autant d’options qui permettent de faire de la pergola une véritable pièce supplémentaire d’avril à octobre.

