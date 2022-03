2 blancs et 2 rouges à ne pas manquer!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc du Sud-Ouest de la France qui en offre beaucoup pour seulement une quinzaine de dollars

Montravel 2020

Château Calabre – Puy Servain

Sud-Ouest – France

Code : 10258638

Prix : 15,70 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse assiette de crudités et sa trempette maison ou une salade césar.

Ce simple mais ô combien efficace produit est issu d’une appellation peu connue du Sud-Ouest de la France, Montravel. On y retrouve les mêmes variétés de raisins qu’à Bordeaux, soit du sauvignon blanc, du sémillon ainsi qu’une petite pointe de muscadelle. C’est net, facile, digeste, franc et sans flafla. Bref, il s’agit d’un vin pas compliqué et tout à fait honnête pour sa modeste facture. Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.

2. Un 100 % albarińo bon à en «lécher sa coupe»!

Rías Baixas 2020

La Trucha – Notas Frutales de Albariño

Galice – Espagne

Code : 14314140

Prix : 27,70 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.5 grammes

Servir à 10-11 grammes

À déguster avec : des crevettes en écailles, un filet de morue, de sol ou de tilapia.

Ce blanc des « ligues majeures » est issu du Nord-Ouest de l’Espagne dans une région viticole (la Galice) au climat parfait pour y élaborer des vins offrant droiture, mordant et tension. Son profil quelque peu salin et iodé vous fera effectuer de brillantes unions à table sur des fruits de mer mais également sur de nombreux poissons. C’est juste trop bon! Il sera à consommer dès ce week-end ou lors des 3-4 années à venir.

3. Un savoureux rouge du Rhône à moins de 20 $ signé par une propriété familiale

Côtes du Rhône 2019

La Grange de Piaugier – Marc Autran

Rhône – France

Code : 14012512

Prix : 19,25 $

Disponibilités : 140 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.8 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes marinées et grillées. Par exemple ; bœuf, veau, agneau ou bison.

Vous en aurez pour votre argent avec cet assemblage rhodanien qui est principalement composé de grenache noir. Frais, épicé, parfumé, fumé et pas trop tannique. En blanc comme en rouge, La Grange de Piaugier, est une jolie réussite qui en charmera plus d’un en dégustation. Bien bon dès maintenant et au courant des 3 prochaines années.

4. Un flacon bordelais issu du superbe millésime 2016

Bordeaux 2016

Château de Beauregard-Ducourt

Bordeaux – France

Code : 13917150

Prix : 19,75 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : un cipaille, un gigot d’agneau ou une entrecôte bordelaise.

Profitez des cuvées bordelaises des splendides millésimes 2015 et 2016 qui sont encore sur nos tablettes! Pour les entrées de gamme ou les « grands vins » de Bordeaux, ces deux superbes récoltes offrent des rouges précis, gourmands, bien fournis en fruit et d’une fraîcheur exemplaire. Pour 20 $, vous serez ravi de cet assemblage de cabernet sauvignon et merlot. Belle expression aromatique et matière tannique présente, mais aucunement asséchante ni agressante. On aime et ça nous réconcilie avec les Bordeaux à petites factures. Votre patience pourra être récompensée si vous l’allonger encore 3 voire 4 ans dans la noirceur de votre réserve.