Pakoras de légumes Florette à la coriandre

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions entrées

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 8-10 minutes

INGRÉDIENTS

Beignets:

· 1 tasse (250ml) de julienne de légumes Florette

· 1 tasse (250ml) de julienne de betteraves Florette

· 1 petite pomme de terre

· 1 échalote française

· 1⁄2 Jalapeno

· 1 gousse d’ail hachée

· 1 c. à soupe (15ml) de gingembre haché

· 1 œuf

· 1 c. à thé (5ml) de coriandre moulue

· 1 c. à thé (5ml) de cumin moulu

· 1⁄2 c. à thé (2.5ml) de cari moulu

· 2 c. à soupe (30ml) de yaourt grec 0%

· 1 tasse (250ml) de farine de pois chiche

· 12 feuilles de coriandre

· 1⁄4 tasse (60ml) d’huile de canola

Sauce :

· 1 tasse (250ml) de yaourt grec 0%

· 1 citron (jus et zeste)

· 6 feuilles de menthe fraîche

· 8 feuilles de coriandre

· Quantité suffisante de sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F (180°C) et tapisser une plaque de papier parchemin.

Étape 2 : Râper la pomme de terre. Hacher l’échalote, l’ail et le gingembre puis ciseler la coriandre.

Étape 3 : Ensuite, faire bouillir une casserole d’eau salée et y plonger la julienne de légumes et de betteraves pendant 1 minute, puis égoutter la julienne. Une fois blanchie, disposer-la dans un bol avec la pomme de terre râpée, l’échalote, l’ail, le gingembre, les épices, l’œuf, le yaourt et bien mélanger.

Étape 4 : Incorporer la farine peu à peu en mélangeant bien. Assaisonner généreusement de sel et poivre puis former 8 galettes de 2 pouces de diamètre et 1⁄2 pouce d’épaisseur.

Étape 5 : Chauffer l’huile dans une sauteuse et frire les galettes 1 minute par face. Disposer-les ensuite sur la plaque et enfourner 5 minutes à 350°F pour compléter la cuisson. Pendant ce temps, pour la sauce, ciseler la menthe et la coriandre puis mélanger avec le yaourt, le citron et les assaisonner. Servir les beignets Pakoras avec la sauce yaourt. Servir chaud et décorer de quelques feuilles de laitue.