ACTUALITÉS - Les travailleurs sociaux sont plus de 15 000 au Québec. Ils offrent une panoplie de services, souvent méconnus par la population.

La semaine des travailleuses et des travailleurs sociaux a débuté hier et se poursuit jusqu’au 27 mars pour souligner l’importance de la profession.

Nous avons avec nous Pierre-Paul Malenfant, président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.