Retraite: 4 étapes clés pour obtenir la vie dont vous rêvez

Vous songez à abandonner votre cadran du matin pour de bon, vous mettre à la randonnée ou encore passer plus de temps avec vos petits-enfants? La retraite approche et pour que ce moment charnière de votre vie se déroule sans tracas, mieux vaut être bien préparé.

Peu importe votre état financier et vos projets immédiats, une retraite à votre image, ça se planifie. Les spécialistes de la Banque Nationale vous proposent de l'accompagnement dans un parcours en 4 étapes pour y parvenir.

Voici comment préparer votre retraite:

1. Triez vos documents

Que vous soyez du genre tout papier ou plutôt branché sur le numérique, commencez par rassembler les traces de vos actifs, de vos dettes et de vos revenus afin de dresser un portrait financier de votre présent... et de votre futur!

Parmi les éléments à ne pas oublier, on note:

Relevés de vos actifs, soit de vos propriétés et de vos placements de toutes sortes (REER, CELI ou placements privés)

Relevés de vos dettes (prêt hypothécaire, marge de crédit, carte de crédit, etc.)

Relevé de votre régime de retraite chez votre employeur

Relevé du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec

2. Réfléchissez à vos objectifs

Afin de vivre la retraite dont vous rêvez, il faut prendre le temps de s’arrêter pour définir vos objectifs et évaluer les possibilités. Pensez d’abord au moment de l’arrêt de votre travail. Quand prévoyez-vous prendre votre retraite? Souhaitez-vous effectuer un retrait progressif ou quitter votre emploi pour de bon? Considérez également votre état de santé actuel et celui que vous anticipez avoir lors de votre retraite.

Enfin, réfléchissez aux projets que vous aimeriez réaliser. Certains prévoient voyager, d’autres de vendre leur maison ou encore de s’adonner à un nouveau passe-temps, comme le jardinage ou la voile. Dressez une liste de vos rêves et estimez les coûts qui leur sont reliés.

3. Faites un budget

On n’y échappe pas: le budget est toujours la clé d’un projet financier réussi, quel qu’il soit. D’abord, vérifiez votre état financier actuel. Bien que votre train de vie risque de changer une fois le travail quitté, l’état de vos dépenses et de vos revenus avant la retraite pourra vous donner une bonne base pour bâtir votre plan de retraite. Notez vos dépenses courantes pour vous donner une idée de vos besoins financiers annuels et mensuels.

Ensuite, identifiez vos sources de revenus à la retraite. Ceux-ci peuvent comprendre:

Les revenus gouvernementaux (Régime de rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse, subventions diverses)

(Régime de rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse, subventions diverses) Vos économies et placements spécifiques à la retraite (REER collectif ou personnel, régime de retraite de votre employeur, régime de pension agréé collectif, régime volontaire d’épargne-retraite, etc.)

(REER collectif ou personnel, régime de retraite de votre employeur, régime de pension agréé collectif, régime volontaire d’épargne-retraite, etc.) Vos placements et investissements enregistrés ou non enregistrés (CELI, placements en bourse ou fonds de placement, fonds distincts, etc.)

(CELI, placements en bourse ou fonds de placement, fonds distincts, etc.) Tout revenu supplémentaire dont vous pourriez tirer profit (revenus locatifs ou provenant de la vente d'une propriété ou d’une entreprise, etc.)

Enfin, calculez le montant dont vous aurez besoin pour profiter d’une retraite confortable. Ce montant est propre à chacun. On a longtemps parlé de 70% des revenus annuels moyens avant la retraite, mais une évaluation détaillée des besoins personnels est toujours plus précise.

4. Demandez conseil à des professionnels

Un ou une spécialiste pourra vous accompagner et répondre à toutes vos questions, en plus de vous soutenir afin de dresser un plan qui convient à vos objectifs, à vos besoins et à votre réalité financière.

Cette personne pourra, par exemple, vous aider à trouver la meilleure manière d’épargner ou de rembourser vos dettes, mais aussi de vous aiguiller sur les placements dans lesquels investir ou, au contraire, sur le moment idéal où retirer vos actifs afin d’en profiter au maximum.

Les spécialistes en finance ont votre santé financière à cœur. Pour vous assurer d’avoir une retraite à la hauteur de vos attentes, il vaut mieux penser à votre plaisir d’abord et planifier ensuite votre budget en fonction de vos envies, et non le contraire!

Offrez-vous la retraite que vous méritez! Prévoyez un rendez-vous avec un ou une spécialiste de la Banque Nationale afin de planifier cette grande étape de votre vie.