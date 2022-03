Le 9h15

Roger Frappier producteur de «Le pouvoir du chien»

Avec 12 nominations aux oscars et 7 prix aux Golden Globes, «Le pouvoir du chien» est le film le plus acclamé de l'année. Roger Frappier, du haut de ses 76 ans, est le producteur de ce film à succès et ne compte pas s'arrêter de sitôt. Dans cette entrevue, on en apprend plus sur le rôle polyvalent du producteur et les nombreuses tâches associées à ce rôle.