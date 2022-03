SPCA de Montréal : Malcom se cherche une nouvelle famille!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Le brillant Malcom cherche une famille

Malcom, un chat de 6 ans doté de toute une personnalité, est en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Ce matou remarquablement intelligent et très gourmand résoudra volontiers n’importe quel casse-tête contre une poignée de gâteries. Malcom est aussi très agile et peut attraper des jouets au vol sans aucun problème.

Cet étonnant minet acceptera les caresses en échange de quelques « bonbons ». C’est ainsi qu’il apprend tranquillement à faire des associations positives avec l’équipe du refuge. Une famille composée d’adultes prêts à parfaire la socialisation de ce beau roux serait idéale.

Pour adopter Malcom

Si vous désirez rencontrer Malcom, repérez sa fiche sur la page des adoptions du site Web de la SPCA de Montréal et remplissez le formulaire.

Merci de choisir l’adoption!