Tendance 2022 : quels sont les tatouages à la mode?

La mode évolue à un rythme effréné, chaque saison nous réserve de belles (et surprenantes!) découvertes. Si l'industrie du tatouage n'y fait pas exception, vous êtes en droit de vous demander ce que les prochains mois nous réservent.

Soyons sincères : ajouter une nouvelle paire de jeans à sa garde-robe est moins impliquant que de tatouer une partie de son corps, de façon permanente. Même si les tendances de tatouage changent au rythme des saisons, votre peau, elle, ne changera pas. Voilà pourquoi une période de réflexion s'impose!

Avant d'entreprendre des démarches auprès d'un tatoueur, la première chose à faire est de se laisser inspirer par les tendances du printemps 2022... qui sait, vous aurez peut-être un coup de foudre pour l'un de ces 10 tatouages.

Quels sont les tatouages à la mode?

#1 Le retour des années 90

Partout, on voit un regain d'intérêt pour les tendances des années 90. Dans l'industrie du vêtement et du tatouage, on remarque qu'un des symboles, associé aux nineties, fait un retour en force. Au printemps 2022, les femmes, comme les hommes, se feront tatouer des... papillons!

#2 L'intérêt pour l'astrologie

Dis-moi ton signe astrologique et je te dirai qui tu es. Si de plus en plus de gens s'intéressent au cycle de la lune, il n'est pas surprenant de constater que cette tendance se reflète aussi dans l'industrie du tatouage. La lune, on la décline de toutes les façons!

#3 À fleur de peau

C'est vrai, dans l'industrie du tatouage, les fleurs reviennent, saison après saison. Dans les mois à venir, les roses et les pivoines continueront d'être tatouées, mais de façon minimaliste, grâce à des traits fins et délicats.

#4 Le micro réalisme

Dans les dernières années, les tatouages réalismes ont gagné en popularité. À travers cette technique, aucun détail n'est laissé au hasard. En 2022, la tendance du réalisme se décline davantage dans les petits tatouages.