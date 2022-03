Atteindre l’indépendance financière au féminin

Le savoir, c’est le pouvoir! De là l’importance pour les femmes de s’intéresser à leurs finances et leurs investissements personnels afin d’atteindre l’indépendance financière.

Le concept est simple, mais encore aujourd’hui, trop de femmes continuent de confier la gestion de leurs finances à d’autres, et ce, malgré le fait qu’elles soient plus éduquées et plus épanouies.

Pourquoi? Principalement en raison de la charge mentale qui les pousse à se préoccuper davantage du bien-être de leur famille et à en assumer la responsabilité, relayant ainsi au second plan la gestion de leurs propres finances et investissements. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour reprendre les rênes!

Plus tôt vous commencez à gérer vos finances, plus facilement et naturellement ces bonnes pratiques s’insèreront dans votre routine de vie. Selon les spécialistes de la Banque Nationale, il n’est pas rare de rencontrer des femmes d’âge mûr qui regrettent de ne pas avoir pris le contrôle plus tôt, et commencé à planifier leur retraite dès leur entrée sur le marché du travail.

Après tout, les femmes vivent en moyenne 5 ans de plus que les hommes. De ce fait, bon nombre d’entre elles vont se retrouver à prendre seules les décisions au sujet de leurs finances et de leur patrimoine. Alors, mieux vaut vous préparer à mener la barque financière afin d’atteindre vos objectifs de vie.

Connaissance rime avec confiance

Getty Images

Les statistiques révèlent que près de 4 femmes sur 5 sont insatisfaites de leur conseiller financier, mais rares sont celles qui le manifestent. Trop souvent encore, les conseillers croient à tort que les femmes ne sont pas intéressées par les finances, et accordent donc plus d’attention à leur conjoint lorsque vient le temps d’expliquer les différentes stratégies.

En réalité, ce n’est pas un manque d’intérêt, c’est plutôt que les femmes voient les choses différemment. En effet, elles s’intéressent moins aux taux de rendement, mais plutôt à la façon dont leurs placements peuvent améliorer leur vie familiale.

Ainsi, il est possible de rectifier la situation en vous exprimant et en posant plus de questions pour développer vos connaissances sur le sujet. Puisqu’en fin de compte, en acquérant davantage de connaissances en finance, vous serez beaucoup plus en confiance. Il n’y a rien de plus sécurisant que d’avoir la conviction de faire les bons choix à long terme.

C’est en ce sens que la Banque Nationale offre une série de contenus dédiés aux femmes. Au menu: des articles et des conférences pour aider les femmes à accroître leur confiance financière et ainsi prendre des décisions plus éclairées, en plus d’offrir une bonne dose d’inspiration pour passer à l’action.