Nouvelle tendance, la déco-thérapie

MOMENT TENDANCE - Vous avez envie de renouveau ce printemps ? Ce matin, Geneviève Guérard nous parle de Décothérapie et de neuro-architecture! Ce sont des façons d’organiser et de décorer l’endroit où on habite dans l’intention d’en faire un lieu calme et bon alors que le monde externe nous semble chaotique. On pourrait penser que c’est futile mais non. Amener un certain ordre et un sentiment de s’offrir un soutien bien personnel en s’entourant d’élément qui ont du sens pour nous, dans notre intérieur, peut nous influencer positivement.