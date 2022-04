CÔTELETTES D'AGNEAU AU CHIMICHURRI

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

1 carré d'agneau, nettoyé et dégraissé

60 ml (4 c. à table) huile de cuisson

250 ml (1 tasse) sauce Chimichurri préparée

sel et poivre au goût

Le Chimichurri

500 ml (2 tasses) feuilles de coriandre fraîche

500 ml (2 tasses) feuilles de persil frais

250 ml (1 tasse) huile d'olive

2 gousses d'ail, hachées

1 petit piment rouge, haché (les graines retirées)

60 ml (4 c. à table) vinaigre de vin rouge

60 ml (4 c. à table) jus de lime

15 ml (1 c. à table) miel

sel et poivre au goût

La garniture

2 l (8 tasses) pommes de terre Grelot, coupées en deux

4 oignons, en quartiers

125 ml (1/2 tasse) bouillon de légumes

60 ml (4 c. à table) huile d'olive

sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans un plat allant au four, mélanger les pommes de terre, les oignons, le bouillon, répartir l'huile d'olive, du sel, du poivre et laisser cuire au four, 45 minutes, le temps que les pommes de terre soient cuites et tendres.

Étape 3

Entre temps, dans un bol, à l'aide du mélangeur à main, réduire en purée la coriandre, le persil, l'huile d'olive, l'ail, le piment (au goût), le vinaigre de vin, le jus de lime, le miel. Vérifier l'assaisonnement.

Étape 4

Dans une poêle, faire saisir le carré d'agneau 2 à 3 minutes.

Étape 5

Sur le plan de travail, découper le carré en côtelettes, puis huiler et assaisonner de sel et poivre chaque côtelette.

Étape 6

Dans une poêle ou sur le gril, à feu vif, faire saisir chaque côtelette, 2 minutes de chaque côté.

Étape 7

Au moment de servir, déposer les côtelettes sur les pommes de terre et napper le tout de la sauce Chimichurri préparée.