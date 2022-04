C'EST BON À SAVOIR - L’entreprise Cook it est la pionnière de la boîte repas au Québec et elle se donne comme mission d’être la meilleure façon de manger local, sain et varié. Chaque semaine, le menu propose 20 nouvelles recettes prêtes-à-cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 5 minutes et toutes sortes de produits d’épicerie 100% locaux dans le garde-manger dont des produits de l’érable.