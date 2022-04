Balade en Afrique du Sud, en Toscane et dans la vallée du Rhône

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un très réussi chenin blanc sud-africain qui fera de merveilleuses harmonisations mets-vins à table

Chenin Blanc 2021

Beaumont Wines

Western Cape – Afrique du Sud

Code : 13225840

Prix : 20,25 $

Disponibilités : 60 bouteilles en ligne et 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,5 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de fromage, de pâte feuilletée, de poisson à chair blanche...

Oh que c’est du beau chenin que cette cuvée de l’hémisphère sud! Parfums invitants rappelant la cire chaude, la citronnelle, la pomme bien mûre, le miel... La bouche est sphérique, huileuse, pénétrante et la finale est fraîche ainsi que bien persistante. Tout ça pour seulement 20 $? Tout à fait! On pourra même oser l’oublier encore 2 ou 3 ans en cave.

2- Un efficace, passe-partout et fort plaisant rouge de Toscane en Italie

Toscana Rosso 2019

Troncone – La Ragnaie

Toscane – Italie

Code : 13432515

Prix : 20,65 $

Disponibilités : 350 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de veau parmigiana, des pâtes en sauce tomate...

Ce 100 % sangiovese est doté d’une fraîcheur et d’une digestibilité épatante! Sans se prendre pour un grand Brunello ou un «super toscan», le produit est rassasiant, savoureux, salivant et sans fausse note pour sa modeste facture. Si vous avez la patience de l’attendre, il pourra somnoler encore 3 voire 4 ans dans votre réserve personnelle.

3- Un savoureux, sudiste et généreux vin de la partie sud des Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages 2019

Les Cassagnes de la Nerthe – Domaine de la Renjarde

Rhône – France

Code : 13992854

Prix : 27,05 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,8 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : un osso bucco de gros gibier à poil, un pâté mexicain, un filet mignon de bœuf et sa poêlée de champignons...

Cet envoûtant et bien fourni assemblage de grenache, de syrah ainsi que de mourvèdre nous en met plein le nez et plein la bouche! C’est fumé, expressif, épicé, multidimensionnel et tout en saveur. Un vin issu d’une zone viticole qui est tout près de Châteauneuf-du-Pape et qui offre des similitudes aromatiques et gustatives aux rouges de cette mondialement reconnue appellation d’origine protégée. Aucun problème à le laisser à l’horizontal un autre 5 à 6 ans.