Peindre des armoires de cuisine : comment faire?

Peinturer des armoires de cuisine, c'est plus facile qu'on ne le croit! Quand vient le temps de réaliser ce projet, les questions fusent de partout : quelle est la meilleure peinture pour des armoires de cuisine? Comment peindre des armoires de cuisine en bois ou en mélamine? Suivez le guide!

Peindre des armoires de cuisine soi-même, est-ce une bonne idée? Amine Bradai, directeur technique chez Peintures MF, nous confirme qu'il s'agit d'une façon ingénieuse de rajeunir la cuisine, à faible coût. En prime, il nous offre ses trucs de pro pour réussir cette transformation!

Comment peindre des armoires de cuisine?

Étape #1 : Retirer les armoires de cuisine

Identifier chaque armoire de cuisine d'un numéro pour faciliter la réinstallation ;

Retirer les armoires de cuisine, une à une ;

Installer les armoires de cuisine dans un endroit vaste.

Étape #2 : Nettoyer les surfaces des armoires de cuisine

Nettoyer la surface avec un dégraisseur à rinçage, sans rinçage ou biologique ;

Utiliser un linge propre et de l'eau claire pour retirer le dégraisseur, au besoin ;

Répéter l'exercice pour s'assurer que tous les contaminants aient été retirés de la surface.

Truc de pro : Cette étape est la plus importante de toutes. Lorsqu'on omet de nettoyer les armoires de cuisine avant le ponçage, on répartit les contaminants sur l'ensemble de la surface du bois ou de la mélamine. Or, les contaminants, comme la graisse, vont attirer la poussière, ce qui peut créer une texture non désirée lors de l'application de la peinture.

Étape #3 : Préparer la surface grâce au ponçage

Poncer légèrement les surfaces ;

Retirer la poussière, générée par le ponçage, avec un linge légèrement humide ;

Laisser sécher entièrement.

Truc de pro : on conseille de toujours effectuer un ponçage, qu'il s'agisse d'armoires en bois ou en mélamine. Cette étape sert à créer un profil sur la surface des armoires de cuisine et ainsi, permettre une meilleure adhésion de la peinture. Il faut bien enlever les résidus de poussière, générés par le ponçage, car ils peuvent créer des micro-bulles non désirées.

Étape #4 : Appliquer un apprêt sur les armoires de cuisine

Appliquer un apprêt sur la surface des armoires de cuisine ;

Laisser sécher complètement pendant 24 heures ;

Poncer légèrement l'apprêt avec un papier abrasif léger (180 à 220) et retirer les résidus de poussière.

Truc de pro : on suggère d'utiliser un apprêt hybride plutôt qu'un apprêt à l'huile. Celui-ci a une longueur d'avance puisqu'il ne dégage presque aucune odeur. Il s'agit d'un avantage considérable si on fait les travaux dans la maison. Sachez aussi que l'apprêt hybride se nettoie facilement : un simple jet d'eau permet d'avoir de bien nettoyer les pinceaux.

Étape #5 : Peinturer les armoires de cuisine

Appliquer une première couche de peinture et laissez sécher ;

Poncer légèrement la peinture avec un papier abrasif léger (180 à 220) et retirer les résidus de poussière ;

Appliquer une deuxième couche de peinture et laissez sécher.

Truc de pro : quand on veut peindre des armoires de cuisine, on cherche une peinture avec certaines caractéristiques. On veut une peinture sans odeur, qui durcit bien, qui se lave facilement et qui sèche vite. C'est pourquoi on recommande la gamme de peinture Summum au fini perle, disponible chez Peinture MF.

Combien de temps ça prend pour peindre des armoires de cuisine? Le temps estimé, pour transformer ses armoires de cuisine, est estimé à 48 heures.