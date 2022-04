Prendre soin de sa santé dentaire

C'EST BON À SAVOIR - Le dentiste est un acteur important dans notre santé globale. Il offre des soins qui ont un impact sur notre bien-être et sur notre bonne santé dentaire, mais aussi sur notre santé en général. Saviez-vous que le dentiste effectue un examen complet très important pour la santé globale en vérifiant et en examinant la présence de signes et symptômes de plus de 200 maladies?

C'est le mois de la santé buccodentaire et il est important de se rappeler de l’impact de la santé buccodentaire sur notre santé globale. Ça prend une bonne routine de soins dentaires et l’examen buccodentaire complet du dentiste pour être en santé.