Jonathan Garnier nous propose une savoureuse recette à partir d’une épaule de Porc du Québec, disponible chez Maxi en grande variété et à bas prix. La viande de porc est idéale dans vos recettes pour sa polyvalence, son goût, et ses valeurs nutritives. C'est un produit d’ici dont on peut être fier !

TACOS DE PORC

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 5 heures

Ingrédients

1.5 kg (3 lb) épaule de porc du Québec

1.5 l (6 tasses) bouillon de légumes

4 oignons, hachés

60 ml (4 c. à table) sirop d'érable

60 ml (4 c. à table) pâte de tomate

60 ml (4 c. à table) mélange d'épices Tex-Mex

90 ml (6 c. à table) de vinaigre de vin rouge

sel et poivre au goût

Les garnitures

8 à 12 tortillas de blé ou de maïs

125 ml (1/2 tasse) oignon rouge, haché

125 ml (1/2 tasse) feuilles de coriandre fraîche, hachées

125 ml (1/2 tasse) crème sûre

1 avocat, en cubes

125 ml (1/2 tasse) cheddar, râpé

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 2

Dans une rôtissoire, une cocotte ou un plat allant au four, déposer le morceau de porc, le bouillon, les oignons, le sirop d'érable, la pâte de tomate, les épices Tex-Mex, le vinaigre, couvrir et laisser cuire au four, 5 heures.

Étape 3

A la sortie du four, effilocher la viande et ajouter un peu de liquide de cuisson pour le maintenir juteux. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 4

Garnir chaque tortillas d’effiloché et des garnitures de votre choix.