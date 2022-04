Le manteau tendance du printemps pour toutes les silhouettes !

Les bourgeons ne sont pas encore apparus dans les arbres que, déjà, l'envie de troquer son parka doublé pour un veston léger se fait sentir. Voici le manteau que tout le monde portera ce printemps, en 6 modèles différents. Pour toutes les silhouettes, alouette!

Si le trench-coat est le manteau coup de coeur du printemps 2022, c'est notamment en raison de sa grande polyvalence. Grâce à sa coupe, sa couleur et son style classiques, le trench-coat peut être porté par tous les genres de silhouette, sans égard à l'âge, la couleur de la peau ou le sexe de la personne qui le porte.

Tendance: trench-coats pour le printemps 2022

1. Le trench-coat de chez Joe Fresh

Offert dans le brun kaki, ce trench-coat a été conçu pour s'adapter à toutes les silhouettes! Avec un choix de six grandeurs différentes, ce manteau est offert en taille régulière et en taille plus.

2. Le trench-coat de chez Laura

Légèrement différent du trench-coat classique, ce manteau court peut flatter la silhouette de certaines femmes. Il est offert en deux couleurs distinctes, soit en noir et en orange.

3. Trench en coton de chez Banana Republic

Si ce manteau convient à un plus grand nombre, c'est notamment grâce à ses sept grandeurs distinctes. Offert en noir et bleu, ce trench-coat en coton est aussi offert en XXP et XXL.

4. Trench surdimensionné de chez Gap

Tout le monde peut porter ce trench-coat, couleur sable. Il est offert en plusieurs grandeurs afin de convenir à toutes les silhouettes. Le guide vous indique quelle grandeur vous devez choisir parmi les quinze (oui, oui, quinze!) tailles disponibles.

5. Trench-coat de chez Frank and Oak

Grâce à sa coupe et sa couleur classiques, ce trench-coat conviendra à un plus grand nombre. La jolie ceinture en tissu viendra souligner la taille de la personne qui le portera.

6. Trench-coat de chez Kubik boutique

Conçu pour être oversized, ce manteau trench-coat peut convenir à différentes silhouettes.

