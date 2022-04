Véronique Cloutier se confie sur son rôle de bénévole

Maintenant six ans, jour pour jour, que Véro et Louis ont décidé de lancer leur Fondation. Depuis, les projets de bénévolats s'accumulent. Véronique Cloutier s'est entretenue avec Gino, mardi matin.

Grâce aux quatre campagnes de financement précédentes, la Fondation Véro et Louis a permis la création d'Une maison pour la vie, une résidence unique pouvant accueillir des adultes ayant des besoins spécifiques.

Ouvert depuis un peu plus de dix mois, ce milieu de vie offre un répit à des familles québécoises, qui ont des enfants autistes. Tous âgés entre 22 et 60 ans, les six résidents sont soutenus par une équipe de professionnels.

« Le plus beau c'est de voir les résidents tisser des liens entre eux, malgré leus spécificités, leurs défis et leur différence d'âge. Il y a une harmonie qui règne dans la maison. Oui, il y a des embuches et des défis, mais ça se passe bien », raconte Véronique Cloutier.

La cinquième campagne de financement de la Fondation bat son plein. Pour l'occasion, Marc Dupré a porté le chandail « Différent comme toi » à Star Académie, dimanche dernier.

« J'ai pleuré quand j'ai vu ça à la télévision. J'ai passé toute la soirée sur le site d'achat à voir les ventes monter en flèches », a ajouté la principale intéressée.

Louis et elle seront porte-paroles de la Semaine de l'action bénévole 2022, qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain.