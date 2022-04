L'île de l'amour : Voici les 5 gars de la deuxième saison

Nous y sommes enfin, la deuxième saison de l’île de l’amour arrive dans quelques semaines. Les premiers Insulaires arriveront bientôt en République dominicaine et on a un avant-goût du profil des gars qui débuteront l’aventure.

La saison 2 de l'île de l'amour est à nos portes et voilà qu'on découvre les profils des 5 candidats masculins du départ. Les filles seront dévoilées dans quelques jours.

Voici donc les cinq premiers gars de l’aventure de l’île de l’amour en République dominicaine.

1. Adam

Âge: 22 ans

Ville: Mont-Saint-Hilaire

Occupation: Foreur au diamant et barman

Signe astrologique: Poissons

Du haut de ses 6 pieds 2, Adam ne perd aucune opportunité pour séduire la gent féminine. Il se décrit lui-même comme étant un romantique et son crush célébrité est Lara Fabian.

Dans la villa, il souhaite vivre quelque chose d’intense et, qui sait, peut-être trouver celle qui volera son cœur de charmeur.

2. Kharl

Âge: 23 ans

Ville: Pincourt

Occupation: Étudiant en sociologie

Signe astrologique: Sagittaire

Kharl est joueur de football universitaire qui rêve que son sport le mène jusqu’aux ligues professionnelles. Il joue du piano depuis l’âge de 10 ans, parle 3 langues (anglais, français et créole) et est un grand fan de Céline Dion!

Il espère rencontrer sa «quart-arrière» avec qui bâtir une grande famille, sa propre «équipe de football».

William

Âge: 21 ans

Ville: Mascouche

Occupation: Courtier immobilier

Signe astrologique: Taureau

William un gars confiant et un brin fendant, mais dans le bon sens. Ancien joueur de hockey et aussi maquilleur pour enfant, William habite avec sa mère et lui raconte TOUT!

Pour séduire une fille, sa recette secrète est un tartare de saumon. Pour gagner son coeur, offrez-lui un vodka-canneberge!

Samuel

Âge: 23 ans

Ville: Mascouche

Occupation: Étudiant en technique de service financier et d’assurance

Signe astrologique: Verseau

Samuel adore le golf, la mode... et être le centre d’attention. L'animal qui le représente est le coq. Si quelqu’un tente de prendre plus de place que lui, il ne se gêne surtout pas pour parler plus fort et se faire remarquer.

En amour, rien de trop beau pour sa douce. Il promet d’être un chum ultra loyal et un homme à marier.

Gabriel

Âge: 23 ans

Ville: Montréal

Occupation: Étudiant en finance

Signe astrologique: Poissons

Ce grand célibataire de 6 pieds 3 n’a encore jamais connu le grand amour. Ancien footballeur, il se consacre à temps plein à son nouveau sport préféré, le dating, et il le pratique régulièrement.

Il se décrit comme un Machine Gun Kelly qui cherche sa propre Megan Fox.

Découvrez tous les profils des gars en version vidéo sur qub.ca! Restez à l’affût des prochaines actualités entourant l’île de l’amour, dont le dévoilement des premières filles qui devraient arriver très bientôt!

La deuxième saison de l’île de l’amour débute le 18 avril prochain, mais en attendant, vous pouvez voir et revoir la première saison ainsi que les capsules l’Après-soleil à TVA+.

À voir aussi : 26 vedettes québécoises qui ont trouvé l'amour parmi leurs pairs