Plus de 2000 postes dans l'industrie hôtelière

BUZZ - La restauration et l’hôtellerie comptent parmi les deux industries les plus touchées par la pandémie. Nous sommes en pleine relance économique. Dès midi aujourd’hui, et jusqu’à 20h ce soir, plus de 2000 postes seront à pourvoir au sein de l’industrie hôtelière de la région du Grand Montréal, et ce dans toutes sortes de domaines. Nous avons avec nous ce matin le président-directeur général de l’Association des hôtels du Grand Montréal, Me Jean-Sébastien Boudreault pour en apprendre davantage sur cette grande campagne de recrutement.