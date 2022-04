Les vins rosés pour l’arrivée du printemps

Le 9h15

Des vins rosés pour l’arrivée du printemps

Le beau temps se pointe tout doucement le bout du nez et ça sent de plus en plus les 5 à 7 sur la terrasse, les grillades BBQ et... le vin rosé!

Rosé 1

Une cuvée à petit prix du Sud de la France qui est sans vice!

Vin de France 2021

Vieilles Vignes – Cazal Viel

Languedoc-Roussillon – France

Code : 10510354

Prix : 13.15 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 185 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Rosé 2

Une bouteille des Cantons de l’Est aussi épanouie que réussie!

Vin Rosé 2021

Cuvée Détente – Léon Courville

Cantons de l’Est – Québec – Canada

Code : 11686626

Prix : 15.95 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Rosé 3

Un assemblage provençal qui vous accrochera rapidement un sourire au visage!

Côtes de Province 2021

Domaine Houchart

Provence – France

Code : 11686503

Prix : 19.75 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 230 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes