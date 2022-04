Pâques est une occasion parfaite pour se réunir et pour intégrer des fromages d’ici à sa table. Le chef Jonathan Garnier nous présente la recette parfaite pour un plat qui met en avant la variété des fromages Québécois.

QUICHE AUX 3 FROMAGES D’ICI

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 40 à 50 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) fromage Fleuron, en cubes

250 ml (1 tasse) fromage Canotier de l’Isle, râpé

4 à 6 tranches de fromage Tête à Papineau, en tranches

1 abaisse de pâte brisée (tarte)

250 ml (1 tasse) pomme, en cubes

1 oignon, émincé

30 ml (2 c. à table) beurre

30 ml (2 c. à table) miel

4 œufs

125 ml (1/2 tasse) lait

125 ml (1/2 tasse) crème 35 % à cuisson

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2

Dans une poêle chaude, faire revenir les cubes de pomme et l’oignon dans le beurre fondu et laisser colorer 2 à 3 minutes.

Étape 3

Ajouter le miel, du sel, du poivre et poursuivre la cuisson 3 minutes jusqu'à caramélisation. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 4

Dans un moule à tarte ou à quiche, déposer la pâte à tarte et, à la fourchette, piquer toute la surface.

Étape 5

Dans un bol, fouetter les œufs, le lait, la crème, du sel et du poivre.

Étape 6

Garnir le fond de la tarte de pomme et oignon caramélisés, répartir le fromage Fleuron et le Canotier, verser le mélange d’œufs, puis ajouter les tranches de fromage Tête à Papineau sur le dessus et laisser cuire au four 30 à 45 minutes.

Étape 7

La quiche doit être bien dorée et l’intérieur doit être figé (ne pas trembloter).

Étape 8

Laisser tiédir et déguster, accompagné d’une salade verte.

NB : il est possible de faire des portions individuelles et alors de laisser cuire les petites quiches, 20 à 30 minutes.