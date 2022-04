Trois bons flacons printaniers

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Un blanc pour l’apéro sur la terrasse ensoleillée et/ou pour le crabe des neiges

Muscadet Sèvre et Maine 2020

Schistes – Domaine de l’Écu

Loire – France

Code : 13807102

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 25 bouteilles en ligne et 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir 9-10 degrés Celsius

Toutes les cuvées à base de muscadet du Domaine de l’Écu que j’ai dégusté à ce jour m’ont accroché un large sourire au visage! Les vins de cette propriété ligérienne ont toujours du mordant, de la droiture, de la tension, énormément d’énergie et c’est exactement ce que je recherche dans un blanc. Son profil salin et iodé charmera assurément les fruits de mer à table. Une allonge de 5-6 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve est tout à fait possible.

2. Un rosé pour les plats à partager en famille et entre amis

Castilla 2021

Actea – Bodegas Volver

Castille-la-Manche – Espagne

Code : 14396659

Prix : 11,90 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 360 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des rosés sans sucre résiduel de cette qualité à moins de 12 huards l’unité, c’est assez rare sur notre marché. Misez les yeux fermés sur ce ni blanc ni rouge ibérique qui est exclusivement fait de tempranillo. Il s’accordera fort bien avec une grosse assiette de nachos, des bruschettas ou une salade de tomates et de bocconcini au basilic. Les quantités disponibles sont énormes, alors à ce prix faites des réserves avec les journées chaudes sont à nos portes! Dévissez-lui la capsule au courant des 12 à 18 mois à venir.

3. Un rouge parfait pour les grillades BBQ

Rioja Reserva 2017

Cerro Añon – Bodegas Olarra

La Rioja – Espagne

Code : 14479905

Prix : 22,40 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

Ce rouge de la Rioja est principalement fait (à 90 %) de tempranillo. Le tout a séjourné en barriques françaises et américaines ainsi qu’en bouteilles pendant plusieurs mois. Il en résulte un vin qui est mûr, goûteux, passablement généreux ayant des saveurs intenses, modernes et affirmées. Le boisé ne dépasse pas le fruité et l’équilibre est au rendez-vous. Les viandes marinées et grillées sur le barbecue lui feront grandement honneur. Certains oseront l’oublier encore 3 ou 4 ans à l’horizontal dans leur cellier.