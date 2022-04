Suggestions de lecture du 10 avril 2022

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Le silence des pélicans : une enquête de Bonneau et Lamouche

J.L Blanchard

Fides

Un jeune enquêteur à l'avenir prometteur se retrouve jumelé à un vieil enquêteur maladroit dont la retraite approche à grand pas. Pourquoi cet étrange duo a-t-il été formé? Dans quel but? Et si l'accident de cette jeune étudiante happée par un véhicule n'en était finalement pas un. Notre duo d'enquêteurs vous fera rire un bon coup dans ce roman où les surprises s'enchaînent... les meurtres aussi!

2- Au Lac d’Amour

Sarah-Maude Beauchesne

La Bagnole

L'été s'annonce chaud au Lac D'Amour, tout comme cette lecture absolument divine qui vous fera rêver de lac paisible, de bruit des oiseaux et de crème solaire qui sent les vacances. Joséphine retourne au chalet de son enfance des années plus tard pour y retrouver les D'Amour : Colin, Matisse et Luca. La jeune femme forte et assurée qu'elle est maintenant devenue devra faire sa place à nouveau, trouver ses repères, mais surtout, établir le type de relation qu'elle souhaite entretenir avec les membres de cette belle famille. Sarah-Maude Beauchesne a ce don de créer des personnages féminins fort intéressants, aux défauts aussi beaux que leurs qualités.



3- Tiohtià:ke

Michel Jean

Libre Expression

Michel Jean revient avec ce titre qui signe, sans le vouloir, la fin d'une trilogie. «Kukum, c’est mon arrière-grand-mère, c’est la sédentarisation forcée. Atuk, elle et nous, c’est la fille qui retourne dans le monde blanc, c’est moi. Et dans Tiohtià:ke, ce sont les petits-enfants, les conséquences des pensionnats.» L'histoire d'Elie nous permet de mieux comprendre la réalité des gens qui se voient bannis de leur communauté. Elle lève le voile sur la situation d'itinérance que vivent de nombreux autochtones qui débarquent à Montréal et se retrouvent, s'entraident et retissent les liens qui furent brisés par des injustices qui traversent le temps.

4- Seuls

Paul Tom & Mélanie Baillairgé

La Courte Échelle

Ouf! Un livre poignant, par moment crève-cœur, mais dans lequel réside une beauté et une force incroyable. Il s'agit ici de l'histoire de trois jeunes adolescents ayant dû abandonner famille et pays pour sauver leur vie. Comment fait-on pour se retrouver seul, au Canada, à 13-14-15 ans, avec pour seul souvenir l'amour de ses parents...? Le lire est une chose, le vivre en est une autre.



Trois histoires. Trois témoignages qui, je l'espère, inciteront bien des gens à accueillir et aider de jeunes réfugiés.

5- Ania

Sarah Degonse

Fides

Pour son premier roman, Sarah Degonse nous invite à plonger dans l'univers d'Ania, un monde fantastique où les dragons ne sont plus légende, mais bien réalité. Et si les histoires racontées autour du feu disaient vrai : et si le chalet des dragons portait bien son nom? Se pourrait-il que l'endroit même où résident les jeunes pendant leur camp de basket ait déjà appartenu à ces créatures mythiques? C'est Laurence, jeune protagoniste hyper attachant (un personnage masculin à la fois introverti et différent des autres garçons, mais pas moins courageux et fort. On adore!) qui enquêtera et deviendra malgré lui, le possible sauveur d'une contrée à faire rêver...

Vos jeunes ados et pré-ados, filles et garçons, adoreront. C'est le genre d'histoire qui stimule l'imaginaire et donne envie de saisir sa plume et de créer son propre univers.