Les plus belles plages à visiter lors de votre prochain roadtrip à l’Île-du-Prince-Édouard

Bien qu’elle soit petite en superficie, l'Île-du-Prince-Édouard est abondante en paysages époustouflants, activités de plein air, délices culinaires, produits culturels, gens sympathiques et expériences authentiques.

En fait, sa taille est l'un de ses plus grands atouts, puisque vous n'êtes jamais bien loin de votre prochaine aventure – d’où la grande popularité des roadtrips dans cette province des Maritimes!

Et l’un des principaux attraits de l’Île-du-Prince-Édouard est sans aucun doute le fait d’être entouré de plages au sable de toutes les couleurs.

Ainsi, que vous préfériez vous prélasser au soleil, jouer dans l’eau, construire un château de sable, faire une longue promenade ou admirer le coucher de soleil, vous trouverez assurément la plage parfaite pour le faire.

Voici 6 plages magnifiques à parcourir lors de vos prochaines vacances sur cette île unique.

Plages de sable blanc

Greenwich

St-Clair MacAulay

Greenwich est l’une des sept plages supervisées du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. En plus de son ruban de sable blanc immaculé qui s’étend à perte de vue, Greenwich possède un impressionnant réseau de sentiers, et un imposant système de dunes paraboliques, soit ces écosystèmes fragiles qui servent d’abri à la flore et à la faune. Profitez de votre visite pour vous attabler à l’auberge The Inn at Bay Fortune, vous ne le regretterez pas!

Camping du parc provincial Red Point

Sander Meurs

Réputé pour ses belles plages, ses falaises de grès et ses superbes panoramas, le parc provincial Red Point a comme attrait principal son terrain de camping, qui comporte une plage surveillée et un terrain de jeu pour amuser les enfants. Et à quelques pas de là, la petite ville de Souris offre un magnifique paysage côtier.

Basin Head

Sean Landsman

Le parc de jour Basin Head possède une belle plage de sable blanc où il fait bon d’écouter le sable «chanter» sous vos pieds et les vagues se briser sur le rivage. Douches extérieures, toilettes, belvédère, tables de pique-nique, casse-croûte et comptoir de crème glacée sont disponibles sur les lieux.

Plages de sable rouge

Parc provincial Argyle Shore

Heather Ogg

Voici l’endroit idéal pour découvrir les trésors laissés par la mer à marée basse, pour construire des châteaux de sable rouge ou tout simplement pour relaxer dans les cuves de marées. La plage du parc provincial Argyle Shore (sans surveillance) possède des structures de jeu, une aire de pique-nique, des douches et des toilettes à proximité.

Victoria-by-the-Sea

Stephen Harris

Après avoir passé la journée à faire du kayak ou à chasser les palourdes sur la plage de sable rouge à Victoria-by-the-Sea, offrez-vous un délicieux repas au Lobster Barn, qui propose l’une des meilleures guédilles au homard de l’île.

West Point Lighthouse

Stephen DesRoches

Il s’agit là du meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil, et ce, autant sur le ruban de sable rouge que l’on retrouve au pied du phare West Point, qu’en y grimpant les 72 marches pour accéder à la salle de la lanterne.

En prévision de la saison estivale, n’attendez plus et planifiez dès maintenant votre prochaine escapade à l’Île-du-Prince-Édouard en visitant le ipe.ca