Guide pratique pour trouver le vélo qu’il vous faut cet été

L’été, c’est fait pour pédaler! Activité vivifiante, amusante et accessible, le vélo peut être pratiqué seul, avec des amis ou en famille.

Mais encore faut-il avoir une monture adaptée à nos besoins pour pouvoir en profiter pleinement. C’est ici que Sports Experts entre en jeu, avec une variété impressionnante de modèles pour la route, la montagne ou la ville.

Voici un petit guide pratique pour choisir le vélo qu’il vous faut afin de rouler sans vous lasser cet été.

Vélo électrique

Courtoisie: Sports Experts

Que ce soit pour vous remettre doucement à la pratique du vélo, pour vous rendre au bureau sans transpirer ou tout simplement pour explorer de plus vastes territoires, le vélo à assistance électrique (VAÉ) est plus populaire que jamais.

En effet, son moteur électrique permet de vous assister dans vos efforts, sans pour autant remplacer le fait de devoir pédaler, puisque c’est en pédalant que vous activez le moteur. C’est ainsi que vous réduirez l’effort pour prolonger le plaisir afin que vous puissiez explorer plus loin, plus longtemps!

Vous pourrez, entre autres, gravir les côtes avec aisance, affronter le vent sans sourciller et tirer la remorque sans vous fatiguer lors des balades en famille.

Le vélo électrique est certes plus dispendieux que le vélo traditionnel, mais son coût peut être justifié par l’économie d'essence effectuée – si vous l’utilisez pour vous rendre au bureau, par exemple – sans oublier qu’il s’agit d’un investissement pour votre santé. De là sa grande popularité auprès des personnes actives qui recherchent un mode de vie sain et respectueux de l’environnement.

Vélo de montagne

Courtoisie: Sports Experts

Le vélo de montagne est tout indiqué pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus et tester leurs réflexes. Robuste et solide, avec des pneus larges et des suspensions renforcées, ce type de vélo est conçu pour l’aventure.

Pour un maximum de plaisir et de sensations fortes, optez pour un équipement à la hauteur de vos performances sportives et partez à l’assaut des sentiers forestiers équipé de la tête aux pieds.

Vélo de route

Getty Images

Vous aimez rouler rapidement et essentiellement sur des routes pavées? Le vélo de route est pour vous! Grâce à son cadre léger et ergonomique, il est conçu pour la vitesse, et ses pneus étroits permettent d’augmenter le ratio de performance.

Vélo hybride

Courtoisie: Sports Experts

Son nom le dit: il s’agit d’un modèle passe-partout qui s’adapte parfaitement à votre style de vie actif. Autant sur les routes de gravier que les pistes cyclables, le vélo hybride convient aussi bien aux promenades en famille qu’aux déplacements quotidiens vers le boulot.

Les pneus du vélo hybride sont à mi-chemin entre ceux du vélo de route et de montagne. Ainsi, il sera plus confortable et stable que le vélo de route, et plus efficace que le vélo de montagne. Un choix pratico-pratique!

Vélo junior

Courtoisie: Sports Experts

Votre petit sportif est rendu à l’âge où il souhaite voler de ses propres ailes, ou plutôt «rouler sur ses propres roues»? De toutes les couleurs et de toutes les tailles, vous trouvez le vélo qui conviendra aux ambitions de votre enfant chez Sports Experts, et ce, autant pour la phase d’apprentissage que la pratique sportive (BMX).

Que ce soit en ville, à la campagne ou à la montagne, se déplacer à vélo nécessite des équipements adaptés à vos besoins. Afin de savourer pleinement chaque randonnée, il est primordial d’avoir des accessoires qui améliorent la sécurité, le confort et la performance de votre vélo.

Rendez-vous chez Sport Experts, la destination prisée pour des vélos et des accessoires de qualité, afin de vous remettre en selle bien équipé!