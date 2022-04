Déco : 14 nouveautés du printemps, disponibles chez IKEA

Alors qu'on a envie de tout redécorer avec le changement de saison, IKEA dévoile une microcollection printanière dont plusieurs items risquent de partir très rapidement!

La collection se divise en deux : des articles de cuisine pour la table et la chambre et une collection de nouvelles bougies.

En matière de textile, IKEA a opté pour le lin dans cette petite collection qui prépare définitivement les esprits à la saison estivale. Pour la vaisselle, le minimaliste scandinave est l’inspiration principale du designer Francis Cayouette.

Pour ce qui est des bougies, IKEA a fait appel à la réputée designer Ilse Crawford pour développer deux nouveaux parfums. L’un est frais et boisé (ADLAD), l’autre est plus audacieux et évoque l’odeur d’un feu de camp (ENSTAKA). Toujours dans le but de réutiliser, les jolis contenants dans lesquels sont vendues les bougies peuvent être utilisés pour autre chose une fois la cire terminée.

Voici donc, sans plus attendre, la liste des nouveautés qui feront leur apparition au cours du mois d’avril chez IKEA :

1. Bols OMBONAD en grès – 9,99$ l’ensemble de deux

courtoisie IKEA

2. Assiettes OMBONAD en grès – 14,99$ l’ensemble de deux

courtoisie IKEA

3. Assiettes à salade OMBONAD en grès – 9,99$ l’ensemble de deux

courtoisie IKEA

4. Verres à vin OMBONAD – 19,99$ l’ensemble de quatre

courtoisie IKEA

5. Verres à pieds OMBONAD – 14,99$ l’ensemble de quatre

courtoisie IKEA

6. Nappe OMBONAD – 39,99$

courtoisie IKEA

7. Serviettes de table – 7,99$ l’ensemble de quatre

courtoisie IKEA

8. Housse de couette et deux taies d’oreiller DYTÅG – prix à venir

courtoisie IKEA

9. Lampe haut-parleur Bluetooth extérieur VAPPEBY – 79,99$

courtoisie IKEA

10. Façade de tiroir VEDHAMN – 76$

courtoisie IKEA

11. Porte vitrée VEDHAMN – 135$

courtoisie IKEA

12. Bougie ADLAD – à partir de 1,79$

courtoisie IKEA

13. Bougie HEDERSAM – à partir de 1,79$

courtoisie IKEA

14. Bougie ENSTAKA – à partir de 1,79$