On le retrouve toujours là où ne l'attend pas et cette fois-ci c'est en forêt que l'on discute avec Mathieu Baron

Entrevue

C'est en forêt que l'on discute ce matin avec Mathieu Baron

Cuisiner en plein bois, avec ce qu’on a sous la main ET EN PLUS combler Martin Picard... Voilà un défi digne de l’Everest. C’est ce qui nous attend dans la toute nouvelle saison de Chefs de bois qui débarque à Vrai. On discute de cette aventure et de ses nouvelles tournures avec son animateur Mathieu Baron !

La suite de l'entrevue :