Le temps des framboises, la nouvelle série de l'heure

Les 10 épisodes de la série Le temps des framboises débarque sur le Club Illico jeudi!

Le temps des framboises met en lumière une mère de deux garçons, qui hérite de la ferme familiale, après le décès subit de son mari. Agricultrice néophyte, elle devra jongler avec de nouvelles responsabilités, tout en devant affronter sa belle-famille délurée.

Si le scénario expose la dure réalité de la vie rurale et la détresse psychologique, il relate aussi des difficultés de communications auxquelles nous faisons face à l'ère numérique.

« Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communiquer et pourtant, nous n'avons jamais eu autant de difficulté à communiquer », ajoute le réalisateur Philippe Falardeau.

La série propose un langage familier, notamment parce que les protagonistes s'expriment dans quatre langues distinctes, soit le français, l'anglais, l'espagnol et le langage des signes.

Le temps des framboises, écrit par Florence Longpré et Suzie Bouchard, met en vedette Sandrine Bisson, Micheline Lanctôt et Paul Doucet, mais aussi des visages moins connus, mais tout aussi talentueux, comme Elijah Patrice et Xavier Chalifoux, un jeune comédien sourd et muet.

Les 10 épisodes de la série sont disponibles dès jeudi sur le Club Illico.