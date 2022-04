Ce matin, Jean-François Plante nous prépare des brownies comme des s’mores

Des brownies comme des s’mores

Ingrédients

225 g (8 oz) de chocolat noir mi-sucré, haché

150 g (2/3 tasse) de beurre, en morceaux

150 g (1 1/3 tasse) de sucre glace 35 g (1⁄4 tasse) de farine tout usage, tamisée 3 œufs, battus Une douzaine de guimauves moyennes

30 à 40 petites guimauves

1 pincée de sel 6 biscuits Graham, grossièrement hachés 60 g (1⁄2 tasse) de pacanes, grossièrement hachées

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à (350 F).

Étape 2

Beurrer et fariner un moule en métal carré de 23 cm (9 po) de côté. Réserver.

Étape 3

Dans une casserole, à feu doux, faire fondre le chocolat noir et le beurre. Retirer la casserole du feu aussitôt le chocolat fondu. Mélanger délicatement à la spatule. Incorporer le sucre glace et la farine, puis les œufs battus, et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Ajouter les deux tiers des guimauves, le sel, les biscuits Graham et les pacanes, et mélanger.

Étape 4

Verser dans le moule, garnir des guimauves restantes et cuire au centre du four 25 minutes.

Étape 5

Laisser refroidir, démouler et découper en grands carrés bien gourmands.