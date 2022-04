Voici comment protéger votre peau des dommages environnementaux

Des recherches avancées ont permis de démontrer que les antioxydants jouent un rôle important pour protéger votre peau des dommages environnementaux. Le sérum à base de vitamine C sera votre meilleur allié pour lutter contre les effets néfastes de la pollution et des rayons UV!

Après plus de 30 années de recherche marquées par 40 études cliniques réalisées aux quatre coins du monde, 25 publications révisées par des pairs et 7 brevets consacrés aux antioxydants, SkinCeuticals est fière d’être une marque pionnière en matière de lutte contre le vieillissement prématuré de la peau causé par les agresseurs environnementaux.

Le sérum à la vitamine C sera votre meilleur allié pour lutter contre les effets néfastes des radicaux libres causés par les rayons UV, la pollution atmosphérique et les gaz qui s'échappent des voitures.

C’est grâce aux recherches avant-gardistes du Dr. Sheldon Pinnell, fondateur de la marque, que cette dernière maîtrise comme nulle autre la façon de formuler la vitamine C de manière à maximiser l’absorption et les propriétés correctrices pour chaque type de peau et préoccupation cutanée.

Développés par le Dr Pinnell, les paramètres de Duke démontrent qu’un sérum antioxydant doit contenir de l’acide L-ascorbique pur à une concentration de plus de 10% et un pH entre 2,0 et 3,5 pour être efficace contre les dommages environnementaux.

Ainsi, une utilisation quotidienne d’un sérum SkinCeuticals à base de vitamine C, comme le C E Ferulic, le Phloretin CF ou le Silymarin CF vous permettra de prévenir le vieillissement accéléré de votre peau.

Découvrez les pouvoirs uniques de cette gamme complète d'antioxydants – qui propose des produits parfaits selon votre type et problème de peau – pour neutraliser les radicaux libres et atténuer l’apparence des ridules, des rides et des taches pigmentaires!