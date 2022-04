Feuilletés phyllo de jambon et gruyère, salade d’endives et pomme fraîche au vinaigre de cidre

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 6 samossas format entrée

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10-12 minutes

INGRÉDIENTS

Feuilletés :

6 feuilles de pâte Phyllo

1⁄4 tasse (60ml) de beurre fondu

250g (2 tasses) de jambon braisé effiloché

85g (1 tasse) de fromage gruyère râpé

1⁄2 oignon jaune émincé

Vinaigrette :

1 c. à soupe (15ml) de moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15ml) de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe (30ml) de vinaigre de cidre

1 c. à soupe (15ml) de sirop érable

1/3 tasse (85ml) d’huile de canola

Salade :

1 pomme Cortland

3 endives (rouge et/ou jaune)

Quantité suffisante de fleurs comestibles

1/2 tasse (125ml) de compote de pomme maison

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 365°F (convection) et placer la grille au centre de ce dernier. Tapisser une plaque de cuisson avec du papier parchemin ou un tapis de silicone.

Étape 2 : Faire fondre le beurre pour badigeonner la pâte phyllo.

Étape 3 : Couper l’oignon et le faire légèrement rôtir (2 minutes) dans 1 c. à soupe de beurre. Assaisonner de sel et poivre et retirer dans un grand bol.

Étape 4 : Effilocher le jambon et râper le fromage, puis mélanger le tout avec l’oignon rôti dans le bol. Poivrer.

Étape 5 : Étaler une feuille de pâte et la badigeonner de beurre fondu puis poursuivre avec une deuxième et répéter l’opération avec la troisième. Tailler les feuilles en trois bandes égales.

Étape 6 : Garnir le bas des bandes avec 1⁄4 de tasse d’appareil et plier sur elle-même en forme de triangle tout au long de la feuille. Disposer sur la plaque de cuisson et badigeonner de beurre fondu à nouveau. Répéter cette étape avec le reste des ingrédients pour obtenir 6 feuilletés.

Étape 7 : Enfourner pour 10 à 12 minutes. Pendant ce temps dans un bol, fouetter l’huile avec les moutardes, le sirop d’érable et le vinaigre de cidre. Assaisonner de sel et poivre et réserver.

Étape 8 : Ciseler ensuite les endives et couper la pomme en julienne. Assaisonner avec la vinaigrette au goût et bien touiller le tout dans un grand bol. Servir la salade en accompagnement avec les samossas et garnir avec un peu de compote de pomme maison !

Cette recette est facile à réaliser avec les enfants et vous pouvez les faire participer facilement dans le pliage des feuilletés. Cette recette est idéale pour le brunch de Pâques et il est aussi possible de la réaliser avec un reste de jambon de type toupie !