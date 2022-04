Juste du bon à moins de 25 $ le flacon!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Du blanc sicilien salivant, net et bien vigoureux !

Etna Bianco 2020

Le Sabbie Dell’Etna - Firriato

Sicile - Italie

Code : 14427638

Prix : 22,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une entrée de calmars frits avec un peu de jus de citron ou des crevettes en écailles.

Ils sont nombreux les blancs siciliens à nous accrocher un sourire au visage. La bouteille que je salue ici me prouve une fois de plus que j’aime beaucoup les vins de cette région italienne au climat chaud, sec et insulaire. En blanc comme en version rosé, cette cuvée est bonne à en « lécher sa coupe » ! C’est franc, propre, tonifiant et de bonne texture. Vous pourriez l’oublier 2-3 bonnes années dans votre réserve à flacons.

2. Un autre rouge rhodanien ne coûtant même pas 20 $ qui nous en offre beaucoup.

Côtes du Rhône 2019

Les Halos de Jupiter - Michel Gassier & Philippe Cambie

Rhône - France

Code : 11903619

Prix : 18,50 $

Disponibilités : 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des grillades barbecue tournant autour du bœuf, de l’agneau ou du porc.

Ceci est une véritable aubaine à enligner en « six packs » dans votre réserve pour les après-midis de grillades BBQ avec la famille et les amis cet été. De nombreux rouges vendus plus de 5-6 $ de plus la bouteille ne lui arrive pas au goulot. De très vieilles vignes de grenache domine l’assemblage qui est complété par de la syrah ainsi qu’une petite pointe de mourvèdre. C’est très bon, soyez rapides si vous en désirez quelques quilles. Buvez-le au courant des 3-4 années à venir pour pleinement en profiter!

3. Du «bon jus» toscan à bon prix!

Chianti Classico 2019

Tenuta Renieri – Castello di Bossi

Toscane – Italie

Code : 13387136

Prix : 23 $

Disponibilités : + de 360 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant soin de l’aérer en carafe au moins une trentaine de minutes.

À déguster avec : une assiette de cannellonis au canard confit ou une pizza bien garnie.

Ce 100 % sangiovese de la mondialement connue et reconnue appellation Chianti mettra du plaisir, de la saveur, de la bonne humeur et de la couleur dans votre samedi soir. Un rouge qui ne renie pas ses origines en offrant de jolis effluves de boîte à cigares, de cerise broyée, de cuir et de feuilles mortes. La bouche est franche, généreuse, sudiste et bien fournie en fruit. Ça se déguste à merveille dès maintenant (moyennent une bonne oxygénation en carafe) et ça tiendra en cave au moins un autre 7-8 ans.