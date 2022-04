Le 9h15

Le plastique est omniprésent, même dans notre sang !

Le plastique est partout! Emballage, jouets, fibres de nos vêtements. Juste si on regarde autour de nous en ce moment, on peut sûrement pointer plein d’objets contenant du plastique. On nous dit depuis plusieurs années que le plastique est nocif pour l’environnement puisqu’il prend beaucoup de temps à se décomposer. Le plastique est tellement omniprésent dans nos vies que inévitablement, on en retrouve maintenant dans le corps humain. C’est le constat inquiétant d’une étude publiée il y a moins d’un mois. Pour la première fois, des chercheurs ont découvert que des micro plastiques polluent le sang humain.