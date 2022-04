Malgré les avancés de la loi sur l’équité salariale, des iniquités perdurent toujours et c’est pourquoi la CSQ veut revoir la loi

C'EST BON À SAVOIR - Ce matin on parle d’une loi qui célèbre cette année ses 25 ans : La loi sur l’équité salariale. C’est une loi fondamentale qui a marqué un tournant et une volonté de changement dans l’histoire du Québec. Même après 25 ans, en 2022 il reste du chemin à faire et c’est pour cette raison que la CSQ tente de sensibiliser la population, les employeurs et même le gouvernement, en remettant ce principe en avant-plan et même en essayant de revoir la loi pour la bonifier.