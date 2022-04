Fête des Mères : 5 activités pour vivre un moment mère-fille

Ce n'est ni un bouquet de fleurs ni une boîte de chocolats qui pourra remplacer un moment de qualité, passée à ses côtés. Pour la fête des Mères, offrez-lui une activité à faire à deux.

Cette année, la fête des Mères sera célébrée le 8 mai.

5 ACTIVITÉS POUR LA FÊTE DES MÈRES

1. Une séance de magasinage pas comme les autres!

Pour la maman coquette, il n'y a rien comme une séance de magasinage... surtout lorsque celle-ci est accompagnée d'une professionnelle. La boutique Kubik propose trois forfaits de stylisme. Le premier permet à une styliste de faire l'analyse de sa garde-robe afin de créer de nouveaux looks avec les vêtements qu'elle possède déjà. Le second comprend une rencontre téléphonique ainsi que l'essayage de la sélection de nouveaux vêtements, choisie par une styliste, dans le confort de sa maison. La troisième formule, plus complète, consiste à une séance de magasinage en boutique, accompagnée d'une styliste.

2. Une journée au spa pour se relaxer!

Rares sont les fois où ce moment de détente n'est pas apprécié! Avec ses quatre emplacements à l'Île-des-Soeurs, à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke et dans le Vieux-Montréal, le Strøm Spa permet à toutes les mamans de se reposer. Que ce soit un soin particulier, un accès à l'expérience thermale ou un souper gastronomique (ou les trois!), cette activité est tout indiqué pour passer un moment mère-fille dans un décor enchanteur.

3. Une dégustation de vin au soleil!

En plus de célébrer la fête des Mères, célébrez l'arrivée du mois de mai! Offrez à votre mère un bain de soleil au pied des vignes ou sous une pergola. Le vignoble Rivière du Chêne, situéeà Saint-Eustache, possède une magnifique aire de pique-nique. Il suffit d'apporter votre panier gourmand, rempli de belles découvertes, et une couverture. Sur place, vous pourrez acheter et déguster les nouveaux millésimes du Vignoble Rivière du Chêne, en toute quiétude. Si vous ne pouvez vous y rendre, il est possible de trouver les produits dans les différents points de service de la SAQ.

4. Un souper à cuisiner à deux!

Ses talents culinaires ne sont plus à prouver? En toute simplicité, retrouvez-vous dans la cuisine pour préparer un repas digne de ce nom! C'est le moment idéal pour cuisiner l'un de ses classiques culinaires afin qu'elle vous lègue tous ses meilleurs trucs et astuces. Vous pourriez choisir l'une des boîtes-repas, offertes par HelloFresh. Il ne vous restera qu'à assembler, cuire, déguster... et profiter du moment!

5. Une randonnée en plein air!

Si votre maman aime l'action, proposez-lui une journée en plein air. Que ce soit une marche en forêt, près de l'eau ou au centre-ville, proposez-lui de l'accompagner lors de cette activité extérieure.