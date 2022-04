Entrevue

Sylvie Léonard remonte sur scène

C’est toujours un grand bonheur de recevoir sur notre plateau la talentueuse Sylvie Léonard. Ce matin, elle vient nous parler entre autres de la pièce Vania et Sonia et Macha et Spike dans laquelle elle jouera au Théâtre du Rideau Vert. Une pièce complètement éclatée qui se situe, dit-on, entre Tchekov et Blanche-Neige.

