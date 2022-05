Dattes farcies de fromage Baladi, carpaccio de patates douces aux 7 épices et segments de clémentines

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

Dattes :

20 dattes dénoyautées

150g de fromage Baladi

Carpaccio et vinaigrette :

2 patates douces

1⁄2 tasse (125ml) d’huile de pépin de raisin

1 citron jus et zeste

1 c. à soupe (15ml) de miel blond d’été

1 c. à soupe (15ml) de moutarde de Dijon

1 c. à soupe (30ml) de 7 épices

Garniture :

3 clémentines sur feuilles

1⁄2 tasse (125ml) de pistaches vertes écalées et concassées

Quantité suffisante de feuilles de laitues fines (chicoré, chêne, oseille, etc)

1⁄2 tasse (1/2 un) d’oignon rouge, en fines tranches

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F. Piquer les patates douces à l’aide d’une fourchette et les disposer sur une plaque allant au four et enfourner pour 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites al dente au centre. Laisser tiédir.

Étape 2 : Par la suite, ouvrir les dattes et les farcir avec le fromage Baladi préalablement assaisonné de sel et poivre. Enfourner ces dernières pour 10 minutes pour que le fromage commence à fondre.

Étape 3 : Pendant ce temps, pour la vinaigrette, fouetter dans un bol, la moutarde, les épices, le miel, le jus et le zeste du citron. Assaisonner et réserver.

Étape 4 : Peler les patates lorsqu’elles seront tempérées et les trancher en fines tranches de 2mm d’épaisseur. Réserver.

Étape 5 : Peler les clémentines et séparer-les en segments. Réserver. Tailler ensuite l’oignon rouge en fines tranches et les assaisonner de sel et poivre avec un filet d’huile d’olive. Réserver pour le montage.

Étape 6 : Étaler les patates au fond des 4 assiettes pour couvrir la surface. Disposer les 5 dattes farcies par assiette ainsi que des segments de clémentines. Saupoudrer de pistaches et décorer avec l’oignon rouge, ainsi que les feuilles de laitues. Couler ensuite la vinaigrette sur les plats et servir aussitôt.