Du Portugal à la Montérégie en passant par la Toscane

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Juste du bon à moins de 25$ le flacon

1. Un blanc portugais exclusivement fait du peu connu cépage arinto.

Vinho Verde 2020

Arinto P24 - Monólogo - A & D Wines

Minho - Portugal

Code : 14296666

Prix : 18,75 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.3 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des moules au vin blanc ou une assiette de crudités.

Ce n’est pas tous les blancs de la région du Vinho Verde qui sont aussi plaisant. En effet, cette zone viticole est capable du meilleur comme du pire. Si vous aimez les vins alliant tonus, énergie, fraîcheur et tension, misez les yeux fermés sur cette cuvée qui est baptisée Monologo! Impeccable à l’apéro sur la terrasse ou en début de repas sur des entrées froides. N’attendez pas plus de 2-3 ans pour consommer la bouteille.

2. Un rosé québécois qui n’a rien à envier à de nombreuses cuvées européennes.

Vin Rosé 2021

Versant Rosé - Coteau Rougemont

Montérégie - Québec - Canada

Code : 12644153

Prix : 15,85 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 275 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un sandwich BLT ou sandwich pain baguette jambon-fromage.

En février dernier, nous avons eu la chance de visiter les installations du Côteau Rougemont de la famille Robert. La qualité des produits dégustés ainsi que la beauté des lieux nous ont fort charmé. En vin blanc, comme en version vin rosé, cette cuvée d’entrée de gamme à 15-16 $ est sans aucun vice. Des vins honnêtes, plaisants, sans flafla techno et complétement sesc (sans la moindre trace de sucre résiduel). Buvez cet agréable rosé au courant des 6 à 10 mois suivant son achat.

3. Un cru toscan de cette qualité à 20 $, c’est quasi-inexistant.

Maremma Toscana 2019

Il Pacchia - Tenuta Moraia - Piccini

Toscane - Italie

Code : 14213939

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 190 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une focaccia ou une fougasse aux olives et aux tomates séchées.

Si vous ne faites pas l’erreur de le comparer à un « super toscan » tel un Sassicaia, un Masseto ou un Solaia, vous serez surpris et charmé par la qualité irréprochable de cette quille italienne. Du sangiovese et du merlot se retrouve dans cet assemblage de vignes plantées dans la célèbre région de la Maremma. Un rouge qui pourra être servi en milieu de semaine comme en plein cœur du week-end. On pourra l’allonger à l’horizontal dans la noirceur et la fraîcheur pour au moins 4-5 bonnes années.